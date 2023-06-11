وكيل تعليم الدقهلية لمديرى الإدارات التعليمية: اللجان مراقبة بالكاميرات ومؤمنة

الدقهلية شريف الديب

اجتمع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمديرى الإدارات التعليمية وبرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بقاعة الفيديو كونفرانس لمناقشة آليات العمل باللجان الامتحانية وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان الامتحانية.

جاء الاجتماع بحضور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، وشدد شعبان خلال الاجتماع على رؤساء اللجان ضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لافتا إلى أن اللجان مراقبة بالكاميرات ومؤمنة وأكد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على الانضباط والحزم داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب أجهزة التليفون المحمول، أو أى أجهزة إلكترونية داخل مقر لجان سير الامتحان سواء للطلاب او الملاحظين اومراقبين الأدوار، مؤكدًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب مشددا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 53 الف 414 طالب وطالبة (عدد طلاب شعبة علمى علوم 31688 وعدد طلاب شعبة علمى رياضة 7327 وطلاب الشعبة الأدبية 14054 وطلاب دبلومه 344 وطلاب المنازل 4320 وطلاب الخدمات 2188 و عدد البنين 23769 البنات 29644 وعدد اللجان الإمتحانية 147 لجنه مع لجنه النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة بإجمالي 151 لجنة.

وتم تجهيز 36 استراحه (19 رجال و 17 سيدات) مجهزه بكافة سبل الإعاشة اللازمة و التى تليق بمكانةمعلمي مصر.