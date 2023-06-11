اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات بنسبة نجاح 47.69%

الأحد، 11 يونيو 2023 06:03 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات بنسبة نجاح 47.69% وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2022/2023 م.
 
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 46.84%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1890 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.04%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1473 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 49.44%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1291 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت 47.69%.
 جاء في المركز الأول في شهادة "التجويد" الطالب محمد كريم، من معهد بني سويف، بنسبة 95%، وفي المركز الثاني الطالبة أمنية مصطفى، من معهد أسيوط، بنسبة 94.76%، مبصرين، وفي المركز الأول كفيف الطالبة جهاد أحمد، من معهد شبرا الخيمة، بنسبة 98.50%، وفي المركز الثاني الطالب أحمد السيد، من معهد طنطا، بنسبة 95.25%.
وجاء في المركز الأول في شهادة "العالية" الطالبة منال فؤاد، من معهد شبرا الخيمة، بنسبة 95%، وفي المركز الثاني الطالب عبدالرحمن عاطف، من معهد بنها، بنسبة 94.32% مبصرين، وفي المركز الأول كفيف الطالب محمد عبدالعزيز، من معهد دمنهور، بنسبة 91.19%، وفي المركز الثاني على محمود، من معهد الفيوم، بنسبة 85.24%.
كما جاء في المركز الأول في شهادة "التخصص" الطالب محمد أنور، من معهد تفهنا الأشراف، بنسبة 95.59% وفي المركز الثاني الطالبة رفيدة السيد، من معهد منشاة أبو عمر، بنسبة 93.38% مبصرين، وفي المركز الأول كفيف الطالب عبدالله عمار، من معهد البلاشون، بنسبة 95.97%، وفي المركز الثاني الطالب محمد فايز، من معهد دمنهور، بنسبة 84.35%.
 
وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين والحاصلين على المراكز الأول في شهادات القراءات الثلاث، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله -سبحانه وتعالى، كما وجه فضيلته بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية تيسيرا على الطلاب.
 
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=231
 
 

نتيجة القراءات

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نتائج الازهر

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