وفاة شخصين إثر حريق داخل عقار مهجور فى العمرانية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل داخل عقار مهجور في منطقة العمرانية ونتج عنها وفاة شخصان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار، في العمرانية .
انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل داخل عقار مهجور وتوفى علي أثرها مدمنين وتم نقلهم الي المشرحة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
ووضعت إدارة الحماية المدنية ، روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
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