وفاة شخصين إثر حريق داخل عقار مهجور فى العمرانية

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل داخل عقار مهجور في منطقة العمرانية ونتج عنها وفاة شخصان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار، في العمرانية .

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل داخل عقار مهجور وتوفى علي أثرها مدمنين وتم نقلهم الي المشرحة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.