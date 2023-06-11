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وزير الكهرباء: تشغيل مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس المقبل

الأحد، 11 يونيو 2023 03:19 م
وزير الكهرباء: تشغيل مركز التحكم الآلى بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه جارى الانتهاء من تشغيل احدث مركز تحكم آلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيله بالكامل قريبا أغسطس المقبل بعد أن تم إنجاز العمل بنسبة بلغت 73 %.
 
وأوضح شاكر، خلال ندوة عن انجازات قطاع الكهرباء بالهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة تحكم ذكية لتشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الأمن والاقتصادي للشبكة الكهربائية.
 
وتابع شاكر، أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية
 

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