اليوم السابع
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وزير الزراعة يجتمع بالقيادات والعاملين في أول يوم عمل رسمي بالعاصمة الإدارية

الأحد، 11 يونيو 2023 03:47 م
وزير الزراعة يجتمع بالقيادات والعاملين في أول يوم عمل رسمي بالعاصمة الإدارية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع بعض القيادات والعاملين في مقر الوزارة بالعاصمة في أول يوم عمل رسمى بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
أكد "القصير" أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد تغيير مكان وإنما انتقال بفكر جديد وأداء وأسلوب عمل حضارى وتكنولوجيا حديثة وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل الجهد حتى يرتقي الأداء إلى مستوى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحقق طموحات الدولة والقيادة السياسية من عملية الانتقال للعاصمة.
 
أشار القصير إلى أنه تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي باعتبارها مدينة ذكية.
 
كما أكد وزير الزراعة على جميع العاملين بضرورة الانضباط والتعامل الجيد مع المنشآت واتخاذ كل ما يلزم من آليات للحفاظ عليها واستمرارية نظافتها مع التخلي عن أي سلوكيات سلبية أو التي من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة.
 
وطالب الجميع الظهور بالمظهر اللائق بالوزارة مع استمرار تأهيل وتدريب العاملين مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الهيئات التابعة للوزارة لمباشرة عملهم رسميا من مقر الوزارة بالعاصمة.
 

وزير الزراعة

العاصمة الادارية

الانتقال للعاصمة الادارية

العاملين بوزارة الزراعة



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