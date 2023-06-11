وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يمنح أوسمة لصائدى دبابات "ليوبارد" بأوكرانيا

كتب محمد جمال

منح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أوسمة لبعض الجنود الروس، الأحد، بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد وخمس عربات مدرعة أمريكية الصنع من طراز برادلى أثناء التصدى لهجوم أوكرانى مضاد، بحسب سكاى نيوز.

وظهر شويجو على شاشات التلفزيون الحكومى وهو يمنح وسام "النجم الذهبى لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكرى روسى، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورا فى الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الحديث بشكل علنى من الجانب الأوكرانى عن بدء الهجوم المضاد الذى تكتمت عنه سلطات كييف لفترة طويلة.