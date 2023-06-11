وزير الخارجية السعودي: مؤتمر الأعمال العربي الصيني فرصة لبناء مستقبل مشترك

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن مؤتمر الأعمال العربي الصيني، المنعقد اليوم، يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربيةـ الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا، ويحافظ على السلام والتنمية.



وأضاف الوزير السعودي- خلال أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، المنعقدة في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)- أن المؤتمر حدث اقتصادي كبير، والاهتمام بانعقده ينبع من اهتمام المملكة العربية السعودية وحرصها على الرفع من مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.



وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشعوب العربية والشعب الصيني والتبادل التجاري والتواصل الحضاري.. ويؤكد على الأهمية البالغة والإمكانيات الكبيرة والروئ المشتركة التي تكمن بالعلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربي والصين، ويسلط الضوء على تبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار.



وأكد وزير الخارجية السعودي أن منتدى التعاون العربي الصيني ساهم في كافة المجالات وفي توطيد الصداقة العربية الصينية التاريخية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والحوار والتعاون بين الجانبين.



وأشاد الأمير فيصل بن فرحان بالنتائج الإيجابية التي حققتها آليات التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني في سبيل تعزيز العلاقات العربية الصينية، وبالفعاليات التي عقدت وآخرها الدورة الثامنة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي، التي انعقدت في جمهورية الصين الشعبية، في مايو من العام الجاري.