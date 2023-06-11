وزير التنمية المحلية: مصر تمتلك مقومات السياحة العلاجية بالعديد من المحافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، فى مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه محافظة جنوب سيناء بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور كل من، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من المتخصصين والمسئولين فى قطاعى السياحة والصحة.

وخلال كلمته فى المؤتمر، أشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الكثير من السائحين فى البلدان المختلفة على القيام بالسياحة العلاجية فى مصر والتى لها دور فى الاستشفاء، لافتا إلى أن السياحة العلاجية بمصر تعتبر من مصادر الدخل القومى وتتميز هذه السياحة بتقديم الخدمة العلاجية والسياحية فى أن واحد فى الأماكن المخصصة لها بمحافظات مصر حيث تتمتع العديد من المحافظات المصرية بمقومات كبيرة فى هذا النوع من السياحة العلاجية والتى تعتبر من العناصر التى تميزها عن العديد من دول العالم، مؤكداً على تقديم كل الدعم اللازم من الوزارة لنجاح هذا المؤتمر مع التأكيد على أجهزة المحافظات لاستقبال السياح من جميع دول العالم فى مجال السياحة العلاجية والصحية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن البيئة المصرية تتميز بالهواء الطلق والشمس المشرقة والرمال النظيفة والمياه العلاجية الدافئة، كما يوجد العديد من الأماكن فى مصر التى تحتوى على المياه المعدنية والكبريتية والرمال والطمى التى تساعد على العلاج من العديد من الأمراض المختلفة،، مضيفاً: أنه على سبيل المثال تتمتع محافظة جنوب سيناء بطبيعة ساحرة يتوفر بها جميع أنواع السياحة تشمل السياحة الصحية والاستشفائية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية والرياضية والشاطئية وسياحة السفارى والمغامرات وسياحة المؤتمرات والسياحة الدينية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه من أهم معالم السياحة العلاجية بجنوب سيناء (حمام موسى) حيث تستخدم مياهه فى شفاء العديد من أمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية، ويعد من المزارات المقدسة حيث عاش نبى الله موسى وقومه ودعا أن تكون المياه شفاء وسلاما للزائرين، بالإضافة إلى عيون المياه الكبريتية برأس سدر، والنباتات الطبية بمنطقة سانت كاترين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة الوادى الجديد تتميز بكثرة العيون المعدنية الساخنة والرمال الغنية بالأملاح والمعادن بالإضافة إلى المياه الكبريتية والزيوت النباتية والأعشاب التى تستخدم فى الاستشفاء من بعض الأمراض دون استخدام الأدوية والكيماويات بالإضافة إلى الدفن فى الرمال بالمناطق المختلفة بالمحافظة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن محافظة مطروح تضمن منطقة واحة سيوة والتى تعتبر من أهم الواحات المصرية التى تشتهر بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة الدفن بالرمال ويساعد فى علاج الروماتيزم والروماتيد والخشونة وآلام العمود الفقرى بالإضافة إلى المياه الكبريتية التى تعتبر مقصد للشفاء من الامراض الجلدية وكذا بحيرات الملح التى تستخدم لعلاج أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية.

وأكد وزير التنمية المحلية على وجود العديد من المناطق السياحية المتعددة المنتشرة في مصر بمناطق: حلوان، عين الصيرة، العين السخنة، الغردقة، سفاجا، الفيوم، أسوان، والتى تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية لدعم الاقتصاد القومى، معرباً عن ترحيب الدولة المصرية بكافة السائحين من دول العالم المختلفة الذين يقصدون مصر للسياحة العلاجية.