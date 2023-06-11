اليوم السابع
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وزارة العمل: تحويل القائمة الـ128 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ52 عاملا غادروا الأردن

الأحد، 11 يونيو 2023 04:54 م
وزارة العمل: تحويل القائمة الـ128 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ52 عاملا غادروا الأردن حسن شحاتة وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة الـ128 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
 
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.
 
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
 
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وزارة العمل

المصريين المغادرين للاردن

مستحقات المصريين العاملين بالأردن



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