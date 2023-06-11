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وزارة الصحة تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى الأساسية

الأحد، 11 يونيو 2023 02:00 ص
وزارة الصحة تعلن تعميم اختبار الدرن ضمن اختبارات الغسيل الكلوى الأساسية الغسيل الكلوى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن نجح فى تقليل معدلات الإصابة إلى 10 حالات لكل 100 ألف من السكان ما يعنى المضى قدمًا نحو تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة عام 2035.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، "يجرى الحرص على تحفيز البرامج التوعوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في سبيل مواصلة الاستراتيجيات والخطط الوقائية التى تساهم فى إذكاء ونشر الوعي المجتمعي اللازم".

وأشار عبد الغفار، إلى إجراء 390 ألف و102 أشعة بمختلف أنواعها (عادية ومقطعية وتليفزيونية) للمرضى بمستشفيات الصدر، كما تم عمل 1203 منظار شعبي وصدري، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف و16 عملية جراحية بأقسام الصدر من ضمنهم 4 آلاف و365 عملية صغرى، و96 جراحة كبرى، بجانب 66 جراحة ذات مهارة دقيقة.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية، كما تم تعميم اختبار الدرن الكامن، ضمن اختبارات الغسيل الكلوي الأساسية بمحافظات المرحلة الأولى (أسيوط – الشرقية – الإسكندرية – الغربية – المنوفية - القاهرة – كفر الشيخ)، حيث تم فحص نحو 10528 مريض غسيل كلوي خلال 5 أشهر  بــ 116 مركز غسيل كلوي بـ 7 محافظات.


الصحه

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اختبار الدرن

الغسيل الكلوى



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