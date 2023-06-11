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"واحد من الناس" يدعم الطفلين عمر ويونس المصابين بمرض ضمور العضلات

الأحد، 11 يونيو 2023 11:11 م
"واحد من الناس" يدعم الطفلين عمر ويونس المصابين بمرض ضمور العضلات واحد من الناس
كتب محمد شرقاوى

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استضاف الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، حالة إنسانية خاصة لأطفال أسرة مصرية مرضى  من مرض ضمور العضلات.
 
وأضافت أسرة الأطفال : "لا نعلم أن تكلفة الحقن كبيرة جداً لكنى نثق فى القلوب الرحيمة فى مصر و الوطن العربى التى من الممكن أن تساهم فى إنقاذهم". 
 
وتابعت الأسرة : "الطفل زياد ١٢ عاما حالته متأخرة جدا، وتزداد سوءا يوما بعد يوم، والطفلان الآخران ممكن إنقاذهما ولكن لابد من أخذ مجموعة حقن بتكلفة ٢١ مليون جنيه للطفل الواحد فى السنة".
 

واحد من الناس

ضمور العضلات

عمرو الليثى

قناة الحياة

طفل مصاب بضمور




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