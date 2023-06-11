ننشر مواقيت الصلاة الأحد 11/6/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 4

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:38

موعد صلاة المغرب 8:03 م

موعد صلاة العشاء 9:38 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد صلاة العصر 4:27 م

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر 12:42

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:39 م

وقت صلاة العشاء 9:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:04