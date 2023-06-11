نائب محافظ قنا ورئيس جنوب الوادى يشهدان وضع حجر أساس مجمع سكنى للعاملين بالجامعة

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وضع حجر أساس مشروع مجمع سكنى بمدينة قنا الجديدة ويستفيد منه أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات جامعة جنوب الوادى.

واستمع نائب محافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادى والحضور إلى شرح تفصيلى عن المشروع والذى يقع على مساحة 70 فدان، ويحتوى 700 عمارة تضم 2800 وحدة سكنية، بينما يقع مشروع 2 على مساحة 75 فدان تحتوى على 600 عمارة تضم 2400 وحدة سكنية إلى جانب 20 فيلا سكنية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروعين 5 سنوات.

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن المشروعين يمثلان إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل، كما أنهما يمثلان نموذجا مختلفا من التطور السكنى وفكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل.