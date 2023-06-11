مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على مقرات للشرطة في فيتنام

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أكدت السلطات الفيتنامية، مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على مقرات للشرطة.



وقالت وزارة الأمن العام حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الأحد إنه تم القبض على ستة أشخاص على خلفية إطلاق النار الذي وقع في مقاطعة "داك لاك"، وذلك في منشور لها على موقعها الرسمي على الإنترنت.



وأضافت الوزارة، أن المحققين مازالوا يبحثون عن المزيد من المشتبه بهم على خلفية هذه الواقعة، مشيرة إلى أن الهجمات على مقرات الشرطة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.



وأوضحت الوزارة، أن عددا من الأشخاص بينهم رجال شرطة ومسئولون محليون ومدنيون قد قتلوا وأصيبوا خلال الهجمات إلا أنها لم تذكر أرقام محددة.