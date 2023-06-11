اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بالسويد

الأحد، 11 يونيو 2023 09:35 ص
مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بالسويد الشرطة السويدية
وكالات

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قتل شخص، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص، إثر حادث إطلاق نار في السويد، وذلك بالقرب من ضاحية فارستا الواقعة في جنوب ستوكهولم.‏

ووفقا للإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية، فقد قُتل 18 شخصا، وأصيب 41 آخرون، في 144 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال هذه الفترة في منطقة ستوكهولم.
 
وفي العام الماضي، أسفرت حوادث إطلاق النار في السويد عن مقتل 62 شخصا، ما يجعل عام 2022 أسوأ عام على الإطلاق منذ عام 2016، وارتبطت الغالبية العظمى من حوادث إطلاق النار بالعصابات، وفقا للشرطة السويدية.

السويد

الشرطة السويدية

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