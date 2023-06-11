معقود على نواصيها الخير.. الداخلية تنظم الحلقة الثالثة لالتقاط الأوتاد..فيديو

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد ليلاً على ملاعب وادى الفروسية المُعد وفقاً للمعايير العالمية لرياضة الفروسية.
معقود على نواصيها الخير.. الداخلية تنظم الحلقة الثالثة لالتقاط الأوتاد..فيديوالأحد، 11 يونيو 2023 06:14 م
وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي
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