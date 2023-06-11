اليوم السابع
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معقود على نواصيها الخير.. الداخلية تنظم الحلقة الثالثة لالتقاط الأوتاد..فيديو

الأحد، 11 يونيو 2023 06:14 م
معقود على نواصيها الخير.. الداخلية تنظم الحلقة الثالثة لالتقاط الأوتاد..فيديو وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد ليلاً على ملاعب وادى الفروسية المُعد وفقاً للمعايير العالمية لرياضة الفروسية‎‎.
 

الاتحاد المصرى للفروسية

وزارة الداخلية

وادى الفروسية

رياضة الفروسية



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