اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو

الأحد، 11 يونيو 2023 04:11 م
مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

 

وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

 

هذا، وتؤكد مصر على تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.


مصر

الخارجية المصرية

سامح شكرى

احمد أبو زيد

الصومال

مقديشو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة