مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وتؤكد مصر على تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.