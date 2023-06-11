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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى بولاق الدكرور

الأحد، 11 يونيو 2023 09:50 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى بولاق الدكرور حادث تصادم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وعلى الفور قام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق لتسيير الحركة المرورية.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى بولاق الدكرور بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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