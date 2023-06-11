مصرع عامل خلال محاولته إنقاذ طفل من الغرق في ترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بأبو النمرس، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية وذكر شهود عيان أنه تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ طفل من الغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة المريوطية في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث حاول إنقاذ طفل من الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتشال جثة العامل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.