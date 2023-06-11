مصرع شقيقين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

كتب ــ بهجت أبو ضيف

لقى شقيقين مصرعهما في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شابين شقيقين، يقيمان بإحدى قرى أبو النمرس في الجيزة، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.