مصرع شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة تصادم سيارة بدراجة بخارية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى (ط ط ن 9813) مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى بالتل الكبير.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع ماهر حمدالله عثمان من الشيخ مكرم مركز سوهاج سائق الدراجة البخارية وإصابة كل من نجله عبدالرحمن ماهر حمدالله 14 عاما، وابنته ريتاج ماهر حمد الله ومعتز سيد جاد الرب مقيم المنيا.

كما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.