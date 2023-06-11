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مسئول أوكراني:إجلاء 2699 شخصا من بينهم 178 طفلا من خيرسون جراء انهيار السد

الأحد، 11 يونيو 2023 08:45 ص
مسئول أوكراني:إجلاء 2699 شخصا من بينهم 178 طفلا من خيرسون جراء انهيار السد سد نوفا كاخوفكا
أ.ش.أ

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أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين اليوم الأحد بأنه تم إجلاء 2699 شخصا، من بينهم 178 طفلا و 67 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من مناطق خطرة في المدينة التي تضررت بشدة من قصف سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله "إن متوسط مستوى الفيضانات في منطقة خيرسون انخفض بمقدار 27 سم، وانخفضت مساحة الأراضي التي غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبا".

وأضاف "مقارنة بصباح أمس، انخفض متوسط مستوى الفيضان بمقدار 27 سم وهو الآن 4.45 متر.. وانخفضت مساحة الأراضي التي غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبا. وانحسرت المياه من ميكولايفكا ولفوف وأولهيفكا في منطقة بريسلاف، وما زالت المياه تغمر 32 مدينة على الضفة اليمنى، و 3784 مبنى سكنيا تحت مياه الفيضانات".

وتابع "إنه لا تزال عمليات الإنقاذ وإجلاء السكان من المناطق المتضررة من الفيضانات جارية في منطقة خيرسون بعد أن فجرت القوات الروسية محطة توليد الطاقة الكهرومائية في 6 يونيو الجاري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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