اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول كندي: حرائق الغابات المستعرة غرب البلاد قد تستمر طوال الصيف

الأحد، 11 يونيو 2023 09:55 ص
مسؤول كندي: حرائق الغابات المستعرة غرب البلاد قد تستمر طوال الصيف حرائق الغابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذر مسؤول كندي اليوم الأحد، من أن حرائق الغابات المستعرة غربي البلاد قد تستمر "طوال الصيف"، فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم، وذلك عقب احتراق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع نتيجة تغير المناخ .

وقال لوك مرسييه كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة يلوهيد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - "إن الحريق خارج عن السيطرة لدرجة أن بعض أطقم الغابات اضطرت إلى التراجع، ولا يمكنها مكافحة هذه النيران".

واستعرت الحرائق مجددا غرب البلاد بعد أيام عدة من الهدوء، حيث شهدت بلدة إدسون في ألبرتا ليل الجمعة عملية إجلاء ثانية منذ مايو الماضي .

 


حرائق الغابات

كندا

حرائق كندا

حرائق غابات كندا

بلدة إدسون



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