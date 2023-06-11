مسؤول كندي: حرائق الغابات المستعرة غرب البلاد قد تستمر طوال الصيف

وقال لوك مرسييه كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة يلوهيد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - "إن الحريق خارج عن السيطرة لدرجة أن بعض أطقم الغابات اضطرت إلى التراجع، ولا يمكنها مكافحة هذه النيران".

واستعرت الحرائق مجددا غرب البلاد بعد أيام عدة من الهدوء، حيث شهدت بلدة إدسون في ألبرتا ليل الجمعة عملية إجلاء ثانية منذ مايو الماضي .