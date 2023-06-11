"مدينتى هاف ماراثون" يواصل النجاح بمشاركة ألفى متسابق فى دورته الثالثة.. ووزير الشباب والرياضة يشيد بالتنظيم المميز

تقرير خاص

حققت النسخة الثالثة لـ "مدينتى هاف ماراثون" نجاحاً مميزاً وشهدت مشاركة كبيرة من المتسابقين الذين بلغ عددهم نحو ألفين متسابق مصرى ومن جنسيات مختلفة من 45 دولة أجنبية. وحاز "الهاف ماراثون" إعجاب وإشادة المشاركين فى دورته الثالثة التى انطلقت أول أمس الجمعة فى مدينتى -أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى- بحضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، ويوسف قدري، رئيس القطاع التجارى لأندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذى ومؤسس ذا تراى فاكتوري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت وجهه جاذبة لاستضافة الفاعليات الرياضيه الكبرى، مشيداً بمستوى المشاركة فى نصف ماراثون مدينتى، والإقبال الكبير من المتسابقين من الجنسيات الأجنبية المختلفة، والمستوى التنظيمى المتميز له.

وحرصت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالتعاون مع شركة ذا ترى فاكتورى على توفير كل التيسيرات للمشاركين، مع مراعاة مشاركة الأجانب عبر توزيع لافتات باللغتين العربية والإنجليزية لتوجيه المشاركين إلى مكان تجمع الماراثون أمام أوبن أير مول، وكذلك تحديد مسارات المشاركين فى السباقات المختلفة وهى 3، 5، 10، 21 كيلو متر، وتوزيع "تيشرتات" تحمل أرقام المتسابقين لمعرفة الفائزين فى كل سباق من خلال استخدام نظام توقيت My Laps، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد المشاركون من الجنسيات الأجنبية، بمستوى تنظيم نصف ماراثون مدينتي، وكذلك ما يضمه المشروع من مستوى بنية تحتية وطرق على أعلى مستوى تساعد المشاركين على الجرى دون عوائق، إضافة إلى توافر مساحات خضراء واسعة وبحيرات على طول طريق السباق مما يحفز المتسابقين ويوفر لهم الاستمتاع بالماراثون.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على دعم السياحة الرياضية فى مصر من خلال استضافة وتنظيم بطولات عالمية، أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية "الأشيان تور" فى نادى الجولف، وهى أول بطولة عالمية للجولف تقام فى مصر بمشاركة أكثر من 120 لاعبًا محترفًا من أفضل لاعبى الجولف حول العالم ، وبطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات بمشاركة 17 منتخبًا، وبطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، بمشاركة 120 لاعبًا من 35 دولة مختلفة.







































