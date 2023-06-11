مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بالتل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اليوم الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، أعمال سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023م.

حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا للطلاب المبصرين.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للجنة معهد فتيات التل الكبير والتى تضم معها لجنة معهد فتيات القرين الجديدة.

ومن جانبه شدد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها،وأيضًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات ، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافق مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الزيارة، عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن بالمنطقة.