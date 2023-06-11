محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة وزارة الداخلية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

ودع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل تحركهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهن للأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية على، فضلا عن تخصيص سيارة أخرى 3 /4 نقل لنقل الحقائب الخاصة بهم، وذلك علي نفقة المحافظة.

وأشار المحافظ الي انه اعطي توجيهاته لمشرفي الحج في تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة،مؤكدًا علي التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبًا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا ، وعودتهم سالمين غانمين الي ديارهم.

لفت المحافظ الى أن هذا العام سيشهد قيام الملايين من مختلف بقاع الأرض في أداء فريضة الحج، مشددًا على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات او عدوي.

وقامت المحافظة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه علي الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.