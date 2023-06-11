محافظ بنى سويف: إزالة 308 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات، الجارى تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس "إزالة 22 حالة تعد ( 16 حالة على أراضى ولايات الرى والصرف والطرق و6 حالات على أرض زراعية )، ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 308 حالات، ( 163حالة تعد مبانى، 145 حالة زراعات )"وذلك منذ انطلاق المرحلة فى 27 مايو الماضى وحتى 10 يونيو الجارى.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 29 أبريل الماضى إلى 19مايو الجارى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التى تستمر تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.