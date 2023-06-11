اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية القطاعات المعنية لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 11 يونيو 2023 09:47 م
محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية القطاعات المعنية لامتحانات الثانوية العامة الاستعدادت لانطلاق امتحانات الثانوية العامة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات القطاعات المختلفة وجاهزيتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل البركاوي مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الكامل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد.
 
ووجّه الزملوط المراكز بتوفير وسائل انتقال بتكلفة مخفضة لنقل طلاب القرى والمناطق النائية لمقار اللجان، وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب داخل اللجان.

 


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