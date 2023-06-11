محافظ القليوبية يدشن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن 100 مليون صحة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة ، للكشف المُبكر عن الأمراض السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصريّ وسلامة الأسرة والمجتمع لدعم صحة جميع فئات المجتمع، وأهمية التأمين الصحي والالتزام بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة.

وتفقد "الهجان"، الغرفة الخاصة بالمبادرة والتي تتم بالنظام الإلكتروني بتسجيل المريض وتسليمه عينة الاختبار للفحص وإرسالها للمعمل، وفي حالة إيجابية التحليل يتم تحويل المريض للمستشفيات المختصة، كما تفقد عيادة المشورة الصحية بالمركز الطبي بكفر شكر والتي تُعد أول عيادة تعمل على تثقيف وتوعية المواطنين في عدد من التخصصات منها التغذية السليمة، والصحة الإنجابية، وصحة الطفل، والتحصين، والتدخُلات الدوائية، وتوعية المُقبلين على الزواج، والإقلاع عن التدخين، مُشيداً بدور عيادة المشورة الصحية في التوعية والتثقيف وتقديم النصائح الطبية لجموع المواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن مبادرة الكشف المُبكر عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عام فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحله المبكرة، وبالتالي يسهُم الكشف المُبكر عن الأورام السرطانية في تقليل الوفيات الناتجة عنه وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة، منوها إلى أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية وملئ استبيان إلكتروني يتضمن عدداً من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن .

فيما أوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بعد معرفة المرض يتم تحويل المريض إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المُستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، لافتاً إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة .

وفي السياق ذاته تُؤكد محافظة القليوبية حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن 114، أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624، وزيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg