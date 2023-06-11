محافظ الفيوم يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية.. صور

الفيوم رباب الجالي

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية، قبل سفرهم لآداء مناسك فريضة الحج للعام الحالي 1444ه، 2023م، وقام بتسليمهم جوازات وتذاكر وتأشيرات السفر، وملابس الإحرام.

شهد الفعاليات التي أقيمت بقاعة نادي محافظة الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عمر عبد التواب مدير عام الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وأسر وذوي الحجاج.

قدَّم محافظ الفيوم، خالص تهنئته القلبية للحجاج، مشيراً إلى حرصه الدائم على مشاركة الحجيج هذه الفرحة، مطالباً إياهم بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التى تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونوا سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وأكد المحافظ، توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لآداء مناسكهم فى يسر، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم, لافتاً إلى أنه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مطالباً حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

ووجه محافظ الفيوم، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لآداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مطالباً إياهم بالانضباط، والتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقي العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعياً المولى العلي القدير أن يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً.

من جهتها، أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 138 حاجاً وحاجةً، موزعين بواقع 47 حاجاً وحاجة من بندر ومركز الفيوم، و55 من مركز إطسا، و10 من مركز أبشواي، و4 من مركز يوسف الصديق، و15 من مركز سنورس، و7 من مركز طامية. بالإضافة إلى عدد 3 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام، لافتةً إلى أنه قد تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 569 مواطناً، وتم تلقى الطلبات خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2023، وتم إجراء القرعة الإليكترونية بالعاصمة الإدارية يوم 6 أبريل الماضي، مضيفة أن سفر الحجاج سيكون يوم الخميس 15 يونيو الجاري، على أن تكون العودة ـ بإذن الله تعالى ـ يوم السادس من شهر يوليو المقبل.