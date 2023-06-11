محافظ الدقهلية يحيل 88 محضرًا مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 88 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن الجمالية ومنية النصر، وميت غمر والمنصورة، وبنى عبيد وبلقاس وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 33 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و26 محضر نقص وزن، و3 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1محضر عدم وجود سجل تفتيش، و3 محاضر تصرف فى دقيق بكمية (قدرها46 شيكارة)، 2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز، و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2محاضر ذبح خارج السلخانة تم التحفظ على20 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.