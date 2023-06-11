اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يسلم 268 حاجاً تأشيرات وتذاكر الحج

الأحد، 11 يونيو 2023 12:19 م
محافظ الإسكندرية يسلم 268 حاجاً تأشيرات وتذاكر الحج محافظ الإسكندرية يسلم الحجاج تأشيرات وتذاكر الحج
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاحتفالية التى أقيمت لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج ل 268 حاجاً من أبناء الإسكندرية الفائزين بقرعة الحج هذا العام.
 
وسلم محافظ الإسكندرية؛ تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام وتمنى لهم رحلة موفقة وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن. مؤكدا على الحجاج ضرورة الالتزام الإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك. 
 
 وحرص اللواء محمد الشريف؛ على مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدا على أعضاء ومشرفى البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء الإسكندرية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك.
 
وفى كلمتها؛ تحدثت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى عن جهود مديرية التضامن الاجتماعى فى تنظيم بعثة حجاج الجمعيات هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام من الإسكندرية 1048 طلب فاز منهم لفرصة الحج بالقرعة العلنية 268 حاج بالإضافة إلى 6 مشرفين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.
 
شهد تسليم التأشيرات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الشيخ إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية.
 
 
 

الاسكندرية

رحلات الحج

التضامن الاجتماعى

محافظ الاسكندرية



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