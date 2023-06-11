محافظ أسوان: إنهاء المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر قبل عيد الأضحى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان ، أنه يتابع نسب إنجاز مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل لتحقيق معدلات تنفيذ ببرنامج زمنى مضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، وذلك قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع أتى ثماره علي أرض الواقع في الإسراع بمعدلات العمل في الإشراف الميدانى واليومى من قيادات المحافظة ، و من خلال تذليل كافة المعوقات كافة المعوقات، لافتاً إلى أنه تم تركيب 27 عامود إنارة ديكورى في القطاع الجنوبي من حديقة فريال إلي مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، كما تم إنهاء الملاحظات من إعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبي ، وأيضاً تركيب وتلميع و الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال.

وتابع، أنه تم تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات ، أما في القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا فجارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة و فك البرجولات والمقاعد القديمة مع تركيب البردورة والأرضيات الجيرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء.

وأشار إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالي وإنهاء الملاحظات من نادي كيما إلي عمارات سما أسوان ، بينما تم الإنتهاء من أعمال دهانات بردورات أحواض الزراعة في الجزيرة الوسطي من نادي كيما حتي حديقة فريال مع قص و تهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

وقال، فى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجاري كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية في المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى .