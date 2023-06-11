مؤتمر صحفي حول حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال 4 سنوات

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان "حصاد الغرفة التجارية خلال 4 سنوات في الفترة من 2019 الي 2023".

وخلال كلمته، كشف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، عن حصاد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية من 2019 و حتى 2023.

وأشار عثمان الي عمل بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لتبادل التعاون بين الغرفة التجارية وجامعة قناة السويس لتسويق منتجات كلية الزراعة و الطب البيطري من المواد الغذائية في معارض الغرفة و أيضا اشتراك التجار في الدورات التدريبة التي تقيمها جامعة قناة السويس بالإضافة إلي اصدار كارت خدمات التجار (لعمل خصومات للتجار في المعامل والصيدليات وبعض المنتجات).

كما أشار رئيس الغرفة إلي عمل بروتوكول تعاون ضد السطو والحريق على المحلات والمصانع بقيمة 60 جنيه سنويا وتغطية تأمينية بقيمة 100 الف جنيه وعمل معرض للسلع المعمرة لأول مرة، وتنظيم حملة تحليل لفايروس كورونا لجميع التجار و العاملين في المحلات التجارية على نفقة الغرفة و توفير بروتوكولات العلاج.

كما كشف "عثمان" إلي القيام بالمساهمة في الدور المجتمعي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الاسر المتضررة من حظر فايروس كرونا، كذلك إطلاق حملة (دفا) بتوزيع 2000 بطانية على على الاسر الأشد احتياجا في المراكز والقرى، وتوزيع شنط المدارس و الأدوات المدرسية على الطلبة الغير قادرين.

تضمن حصاد الغرفة خلال 4 سنوات، عمل ورش عمل لتعليم الفتيات والأطفال المنتجات اليدوية عن طريق مجلس سيدات الاعمال بمعرض الغرفة،كذلط تعظيم إيرادات الغرفة اضعاف الأعوام السابقة.

وحصل خلال هذه الفترة، مجلس إدارة الغرفة علي موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية و وزير التنمية المحلية على الحصول علي قطعه أرض بمساحة 2000 متر بنادي المنتزه لإقامة مقر ادارى للغرفة التجارية عليها.

وفي نهاية المؤتمر، أشار عثمان الي حرص مجلس الإدارة برئاسته علي تفعيل أوجه التعاون مع الغرف التجارية الدولية عن طريق تبادل الزيارات لفتح افاق جديدة في التعاون التجارى، واستقبل عثمان اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الحضور حول الحصاد والخطط المستقبلية.







مؤتمر صحفي حول حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية (1)



مؤتمر صحفي حول حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية (2)



مؤتمر صحفي حول حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية (3)



مؤتمر صحفي حول حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية (4)