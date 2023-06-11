اليوم السابع
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لماذا تشترى الكنائس أجراسها من روما ؟

الأحد، 11 يونيو 2023 02:00 ص
لماذا تشترى الكنائس أجراسها من روما ؟ الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر أصوات أجراس الكنائس خفية عن الأنظار، ولكنها مسموعة للجميع حتى أصبحت تشكل طقس الحياة اليومية فى القداسات والأعياد المختلفة، وبدقة منها يلتفت جميع المواطنين إلى مصدر الصوت فيعرفون بدء القداس. 

ويقول القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو للأقباط الأرثوذكس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صناعة الأجراس موجودة الآن، فى دير الأنبا صموئيل المعترف فى المنيا، حيث يوجد بها مصنع يصنع الأجراس بمواصفات خاصة فلا بد أن تكون من النحاس ذات النقاوة العالية ليكون صدى الصوت بها عالى.

وتابع وكيل المطرانية، أن باقى الأجراس التى لا يتم صناعتها فى دير الأنبا صموئيل المعترف تأتى من روما للكنيسة بالمواصفات التى تطلبها، فمعظم الكنائس تستخدمه سواء كان جرسا يدويا أو بالكهرباء، مشيرا إلى أن أغلب الأجراس الآن يتم تركيبها بالكهرباء عن طريق موتور.

وحول طريقة شراء الكنائس للأجراس، ذكر أن أغلبها يكون "أونلاين" من روما ، وتأتى عن طريق الباخرة شأنها شأن أى سلعة يتم شراؤها عن طريق الإنترنت بعد المعاينة والتأكد من جودتها، وذلك لأن أغلب الكنائس وبخاصة الكاثوليكية التى شيدها كانوا مهندسيين من روما.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اجراس الكنائس

روما



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