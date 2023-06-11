لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: اتجاه عام لزيادة أعضاء مجلس النواب

كتب محمد شعلان

قال الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن كل الحاضرين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم اليوم بهدوء وسلاسة في موضوعين هامين وهما عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والموضوع الثاني التفرغ للعمل النيابي.

وأشار الدكتور محمد شوقي عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه يكاد يكون التوجه العام في مسألة عدد أعضاء مجلس النواب زيادة عدد الأعضاء، مفيدا بأن البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب بحيث يكون 640 والبعض طالب بأكثر من ذلك واستند القائمين على زيادة عدد الناخبين حتى يكون هناك توافق بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء.

وتابع: "فيما يتعلق بعدد مجلس الشيوخ يكاد يكون إبقاءه على ما هو عليه هو الاتجاه الغالب في أراء الحضور بالحوار الوطني"، موضحا أن الملف الثاني كان التفرغ للنائب والقصة في هذا الموضوع واضحة ومحسومة في الدستور والقانون، مؤكدا أن طرح هذا الملف اليوم اختلف في شكله بين الحضور.