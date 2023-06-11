كندا تفرض عقوبات ضد 24 فردا بتهمة "دعم العملية العسكرية الخاصة"

أعلنت السلطات الكندية إدراج 24 فردا و17 كيانا قانونيا مرتبطا بروسيا، "يحاولون تدمير المواقع الثقافية الأوكرانية والمؤسسات والهوية الأوكرانية" وفقا لوزارة الخارجية الكندية.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن العقوبات موجهة لجهات مرتبطة بروسيا، تشمل 24 فردا و17 كيانا بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال ترودو: "نضال أوكرانيا له أهمية بالنسبة لجميع الديمقراطيات والتمسك بالقواعد الدولية".

وتضمنت العقوبات، على وجه الخصوص، الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، والمدون يوري بودولياكا، والنائب الأول السابق لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية دانييل بيزسونوف، ووزير الثقافة في مقاطعة خيرسون ألكسندر كوزمينكو.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل القوائم وزارات الثقافة في شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون، ووزارات التعليم والعلوم في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ووزارة الرياضة في زابوروجيه، فضلا عن العديد من المتاحف ووسائل الإعلام.