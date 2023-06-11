كفر الزيات تتطور للأفضل.. إزالة الجزيرة الوسطى وتطوير مدخل المدينة.. صور

الغربية مصطفى عادل

تشهد مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس المدينة، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعمال تطوير شاملة فى إطار الخطة الموضوعة للنهوض بالمدينة، وخلق محاور مرورية جديدة، وتطوير البنية التحتية، ورصف لعدد من الشوارع، فضلا عن أعمال التوسعة التى تتم بالطرق للقضاء على الاختناقات المرورية.

وقال المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات أن المدينة تشهد تنفيذ خطة للتطوير تشمل إنشاء محاور جديدة، ورصف لعدد من الشوارع، وتوسعة شوارع اخرى بهدف تقليل الكثافات المرورية، وأيضا تطوير الكورنيش الواقع على نهر النيل فرع رشيد ليكون متنفس لأهالى المدينة.

وأضاف لـ اليوم السابع أنه تم الانتهاء من تطوير مدخل المدينة بتكلفة 15 مليون عبارة، وتم خلالها إزالة الجزيرة الوسطى وعمل ارصفة فى الجانبين.

ورصف الطريق، وأيضا تخطيط وتوسعة الطريق لـ20 مترا بعد أن كان 6 أمتار.

وأشار "داود" إلى أنه تم وضع خطة لرصف 30 شارع بالمدينة بتكلفة 17 مليون جنيه، فى إطار خطة أعمال الرصف التى تم وضعها، مضيفا أنه تم وضع خطة لرصف عدد من الشوارع بالانترلوك، وتم اختيار 5 شوارع بوسط المدينة بطول من 450 لـ 500 متر، وتطوير المنطقة أمام محكمة كفر الزيات بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه مما ساعد على توسعة الطريق وتقليل حدة الكثافات المرورية.

وأوضح أنه تم ازالة حديقة قديمة كانت كائنة أمام مركز الشرطة والمحكمة والتى كانت تستخدم اسوء استخدام من قبل بعض الأشخاص، مشيرا إلى أن ازالتها ساعد فى توسعة حرم الطريق.

وعن تطوير الكورنيش قال رئيس المدينة أن الكورنيش يشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية، لخلق متنقس للمواطنين للجلوس خاصة وانه يطل على نهر النيل فرع رشيد، مبينا أنه تم البدء فى قطاع بطول 150 م كمرحلة اولى وتم عمل استراحات خشبية وبرجولات لكى يجلس عليها المواطنين، مبينا أن الخطة تطوير الكورنيش بطول كيلو متر، وتمت إزالة جميع الإشغالات الواقعة على الكورنيش.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إنشاء محور مرورى جديد على طريق ترعة النعناعية بتكلفة 52 مليون بطول 3 كيلو لتحويل الطريق أمام سيارات النقل الثقيل خارج المدينة وربطها بطريق كفر الزيات إسكندرية الزراعى لمنع دخول السيارات داخل المدينة والتى كانت تسبب عائق مرورى كبير.

وأشار أنه تم تطوير 3 حدائق بالكامل، وتطوير 2 نافورة وتطوير مبنى مجلس المدينة الآثرى المنشئ منذ عهد محمد على وشملت عمل دهانات خارجية للمبنى واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى.



اعمال التطوير



اعمال التطوير



اعمال التطوير



اعمال التطوير



اعمال التطوير



اعمال التطوير



التطوير بكفر الزيات



التطوير بكفر الزيات



التطوير بكفر الزيات



جانب من أعمال التطوير



جانب من أعمال التطوير