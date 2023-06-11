غلق مخبز بلدى وتحرير 35 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز بلدى وتحرير 35 محضر لمخابز بمركزى كفر الدوار وأبو حمص لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.