غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأجواء غائمة جزئيا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كل الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على بعض الأنحاء، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة .