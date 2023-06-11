عملية ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

نجح مسعف وسائق بهيئة الاسعاف المصرية فرع الشرقية، فى مساعدة سيدة داخل سيارة الاسعاف فى عملية الولادة وذلك أثناء توصيلها إلى مستشفى أبوحماد المركزى، إلا أن آلام الولادة فاجأتها وتم إنقاذها والتعامل الفورى مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

حيث جاءت البداية باستغاثة هاتفية من سيدة فى العقد الثانى من العمر تقيم نطاق مركز أبو حماد ،على الخط الساخن 123 بعد منتصف ليل أمس،على الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، بوجود حالة ولادة طارئة.

وخلال ثوانٍ معدودة وكانت السيدة بالفعل داخل سيارة الإسعاف حيث فوجئ المسعف بكافة أعراض الولادة الطبيعية وقد بدت على السيدة، فسارع المسعف بتهدئتها وإرشادها ومساعدتها بحذر شديد، حتى وضعت الأم مولودها بشكل طبيعي تماماً، وأعقب ذلك شروع المسعف في قطع الحبل السري، وتجفيف الطفل وتحفيزه، والتأكد من انتظام تنفسه بشكل طبيعي تماماً، وتلا ذلك التوجه بالأم للمستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية،أن تلك الواقعة تؤكد أن الريف المصري أصبح يتمتع بذات الخدمات التي تتمتع بها عواصم المدن والمحافظات وأن الريف المصري أصبح متواجد على خريطة التنمية التي أقرتها الدولة، وأن تكرار تلك النماذج الفريدة هي نتاج لعمل دؤوب ومثابرة اطقمنا الإسعافية التي تحث الخطى نحو تلبية كافة الاستغاثات الطارئة التي ترد لمنظومتنا الإسعافية، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر لكل من المسعف محمد عبدالحميد، وفني قيادة مركبة إسعافية السيد حسين إبراهيم، بطلاً الواقعة لتأهبهما لنجدة الأم ومولودها.