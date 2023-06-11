اليوم السابع
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عائلة صينية ترفع دعوى ضد عريس ابنتها بسبب عدم دفع فاتورة لقاء التعارف

الأحد، 11 يونيو 2023 05:00 م
عائلة صينية ترفع دعوى ضد عريس ابنتها بسبب عدم دفع فاتورة لقاء التعارف الصين
كتب محمد جمال

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رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد شاب تعرف على ابنتها بغاية الخطوبة وذلك بسبب تهربه من دفع مبلغ فاتورة لقاء التعارف الأول الذى جمعه بالعائلة، بحسب سكاى نيوز.
 
وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها فى مطعم، إلا أنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها على الطاولة.
 
ومع انتهاء تناول الطعام جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2230 جنيه إسترلينى (20000 يوان)، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور.
 
دفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع حوالى 445 جنيها إسترلينيا (4000 يوان).
 
قررت الأسرة، التى أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد.
 
لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت حوالى 156 جنيها إسترلينيا (1400 يوان).
 
وأثارت القصة بأكملها جدلا فى الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال المواعيد حيث ظهر معظم الناس إلى جانب الشاب.

الصين

الزواج فى الصين

بكين

الخطوبة



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