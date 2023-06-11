ظهور حالات جديدة لفيروس جدرى القرود فى الصين

كتبت رانيا عامر

اكتشف الأطباء بالصين حالتى إصابة بجدري القرود فى مدينة جوانجتشو بمقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين، وتم عزلهما لتلقي العلاج، وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية الصينية وجود حالات مصابة بجدري القرود، وقررت على الفور عزلهما لعدم تفشي المرض بين المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقاية لجميع المحطين بهم.

وفي ذات السياق، قال المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم التعرف على حالتين من حالات الإصابة بفيروس جدرى القردة فى جوانجتشو، وهما رجلان يبلغان من العمر 43 و29 عاما.

وأضاف المركز أن السلطات الصحية قررت عزلهما ويتم علاجهما فى مستشفى متخصص، مشيرا إلى أنهما يعانيان من أعراض خفيفة للمرض.

كما أفاد مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالتي إصابة بجدري القردة في العاصمة الصينية، إحدى الحالتين وافدة، والثانية كانت مصابة نتيجة مخالطة قريبة للأولى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ألغت في وقت سابق حالة الطوارئ الصحية العامة، التي تم إعلانها في أغسطس 2022 بسبب تفشي مرض جدري القردة.