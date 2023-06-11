ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم مخدرات وراكبين حاولا تهريب أسلحة بيضاء.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط 5 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران ايروفلوت القادمة من موسكو حيث أستوقف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب (مصري الجنسية ) أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود جسم معدني داخل أحدي حقائب الراكب.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف احمد محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط سيف معدني ذو نصل حاد واثنين مطواة افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

والمحاولة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته خمس عبوات بهم سجائر الكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر و20 قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد خيري مأمور الجمرك و أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

وفي المحاولة الثالثة، فكانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي حيث أستوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و طاهر خفاجي مدير الإدارة واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 20 خنجر اشكال وأحجام متنوعة و 14 مطواة و "بلطة" افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون السابق ذكرة.

والمحاولة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من باريس حيث استوقف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاته مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد بسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 18 شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 158 قرص.

والمحاولة الخامسة الأخيرة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري كان قد وصل علي رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن بحوزته 8 عبوات بهم سجائر الكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد صلاح كامل واسامة عبد العزيز مأمورا الجمرك بإدارة الفحص بالأشعة و محمد محمود محمد و أحمد عبد السلام مأمورا الجمرك بإدارة التفتيش تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة بمبني الركاب رقم 2.

امر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، وأمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، بينما امر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 64 لسنة 2023 ضد الراكب الرابع، واخيرا أمر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 65 لسنة 2023 ضد الراكب الخامس.

وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الركاب الخمسه للنيابة المختصة.