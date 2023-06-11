ضبط سائق دراجة نارية أنهى حياة مواطن فى القطامية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة ب وقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير شخصين "أحدهما متوفى متأثراً بإصابته بنزيف وكسور متفرقة بالجسم "وتم نقله لإحدى المستشفيات" مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، اصطدمت بهما دراجة نارية "لاذت بالفرار" حال عبورهم الطريق بمحل البلاغ، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المنوه عنها والتى أودت بحياته بسؤال خال المتوفى أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائياً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا.