اليوم السابع
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ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة في بورسعيد لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة

الأحد، 11 يونيو 2023 01:16 ص
ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة في بورسعيد لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية بالسيارة قيادته معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
بالفحص والتعامل الفنى تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) وتبين قيامه بنشر مقاطع فيديو بذات المضمون.
 
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد زيادة نسبة المشاهدات لتحقيق أرباح مادية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

استعراض

حوادث

الداخلية

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