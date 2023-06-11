اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شؤون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدى الحرمين الشريفين

الأحد، 11 يونيو 2023 09:11 ص
شؤون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدى الحرمين الشريفين المسجد الحرام - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.

 


المسجد الحرام

المسجد النبوى

السعودية

حجاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة