اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شؤون الحرمين: استضافة السعودية لحجاج ذوى شهداء فلسطين تجسد الاهتمام بالمقدسات

الأحد، 11 يونيو 2023 11:11 ص
شؤون الحرمين: استضافة السعودية لحجاج ذوى شهداء فلسطين تجسد الاهتمام بالمقدسات المسجد الحرام - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن استضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين تجسد اهتمام السعودية بفلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وثمّن السديس وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين؛ لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة السعودية وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.

 


السعودية

المسجد الحرام

المسجد النبوى

فلسطين

حجاج



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