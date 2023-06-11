سفير تونس لـ"اليوم السابع": الرئيس السيسى لبى نداء المصريين فى 30 يونيو

إيمان حنا

أعرب سفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة، ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد بن يوسف، عن تهانيه لمصر قيادة وشعبا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد السفير محمد بن يوسف، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تلك الثورة عبرت عن إرادة الشعب المصرى وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لبى نداء المصريين وهو نداء الواجب بالتأكيد.

وأوضح السفير التونسى، أن الرئيس السيسى عمل منذ تلك اللحظة مع حكومته على خلق روح جديدة لمصر وقاد نهضة شاملة تحققت خلال العشر سنوات الماضية؛ مشيرا إلى ما تشهده (أم الدنيا) من تطور ومشروعات غير وانجازات ضخمة نلمسها على الميدان منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو النجاح الذى ستجنى ثماره أجيال قادمة.

واستطرد السفير التونسى: "نحن فخورون بما تشهده مصر من تنمية ونهضة عمرانية غير مسبوقة وعلى مستوى البنية التحية على كامل ربوع مصر وكذلك بما تحقق بالعاصمة الإدارية من مباني وعمائر ونظام عمراني نموذجي ونعتقد أنها بعد اكتمالها ستكون بمثابة المعجزة على أرض مصر" .

وأشار السفير التونسى إلى أن الفعاليات العظيمة التى شاهدناها، مثل نقل المومياوات ثم افتتاح طريق الكباش بالأقصر وتنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27 أكدت انتقال مصر الحبيبة إلى مرحلة تليق بجمهورية جديدة تليق بالشعب المصري الشقيق.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار السفير التونسى إلى حرص كل من الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي على مزيد تعزيز العلاقات الأخوية المميزة التى تربط البلدين، مبديا ارتياحه الكبير لنسق المشاورات بينهما وآخرها اللقاء الذي جمع الرئيسان يوم 19 مايو 2023بمناسبة مشاركتهما في القمة لعربية المنعقدة بجدة.

وشدد بن يوسف، على أن مصر أصبحت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر أمانا واستقرارًا وأن مصر بقوة إرادة شعبها ومؤسساتها العريقة وصدق رؤية قيادتها نجحت فى العبور إلى بر الأمان ؛ واجتازت النفق المظلم وهي تحقق خطوات عملاقة على درب التقدم والازدهار والتنمية الشاملة، مشددا على أن من مصلحة الدول العربية استعادة مصر لعافيتها وقوتها وهو ما تحقق فعلا ويمثل مبعث فخر لنا جميعا.

وأضاف السفير محمد بن يوسف أن ما بدأته مصر في 30 يونيو 2013 استكمله الرئيس التونسى قيس سعيد في تونس يوم 25 يوليو 2021 استجابة لنداء فئات واسعة جدا من التونسيين.