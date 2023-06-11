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سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا للتهنئة بتوليه المنصب

الأحد، 11 يونيو 2023 03:17 م
سامح شكرى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا للتهنئة بتوليه المنصب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزبر الخارجية أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الجديد. 
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولى مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، معرباً عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها، كما تطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. 
 
ومن جانبه، وجه وزير خارجية تركيا الشكر لوزير الخارجية على مبادرته بالاتصال، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقاً لمصالح الشعبين المصري والتركي.

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